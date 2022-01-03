В Омске массово госпитализируют детей [ Редактировать ]
В российском городе Омск девять детей госпитализировали после отдыха в спортивно-оздоровительном центре. Предварительно, они отравились парами хлора.
"Прокуратурой Кировского округа Омска организовала проверку по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время 9 несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске", - говорится в сообщении.
По информации экстренных служб, несколько семей в воскресенье вечером отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе "Райская лагуна".
"Под утро девять несовершеннолетних поступили в медицинские учреждения Омска с признаками отравления хлором. Все они госпитализированы, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть - в легком состоянии. Одна женщина осталась дома на амбулаторном лечении", - добавляют в сообщении.
Напомним, что в декабре во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом после посещения хоккейного матча в ледовом дворце в Новояворовске.
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