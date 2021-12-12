В Новояворовске Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом, четырех положили в больницу. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

11 декабря около 21:00. поступило сообщение об отравлении детей, которые днем ​​находились на хоккейном матче на "Ледовой арене" в г. Новояворовск по ул. Шевченко, 5. Всего в приемное отделение КНП Новояворовская районная больница им. Ю.Липы» Яворивского района с жалобами на плохое самочувствие обратилось 10 (десять) детей, из которых госпитализированы 4 (четыре) ребенка в удовлетворительном состоянии.

Причины и обстоятельства отравления выясняют специалисты и полиция. В каком состоянии дети, не сообщается.

Напомним, что в Мелитополе школьник на перемене "по приколу" выстрелил в голову однокласснику.