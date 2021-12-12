Под Львовом четыре ребенка попали в больницу после хоккейного матча [ Редактировать ]
Источник: DailyLviv.com
В Новояворовске Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом, четырех положили в больницу. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
11 декабря около 21:00. поступило сообщение об отравлении детей, которые днем находились на хоккейном матче на "Ледовой арене" в г. Новояворовск по ул. Шевченко, 5. Всего в приемное отделение КНП Новояворовская районная больница им. Ю.Липы» Яворивского района с жалобами на плохое самочувствие обратилось 10 (десять) детей, из которых госпитализированы 4 (четыре) ребенка в удовлетворительном состоянии.
Причины и обстоятельства отравления выясняют специалисты и полиция. В каком состоянии дети, не сообщается.
Напомним, что в Мелитополе школьник на перемене "по приколу" выстрелил в голову однокласснику.
по теме
Машина захлопнулась вместе с ключами внутри
Возгорание произошло в кирпичном доме
Сообщение о пожаре к спасателям поступило в 19:14
О том, что малыш утонул, на телефон "103" сообщила его мать. Женщина рассказала, что оставила своего годовалого сына в ванной без присмотра, а когда вернулась, он лежал там головой вниз
В кабине лифта находилась семья с ребенком