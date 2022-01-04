Знову - в центрі уваги. І в центрі скандалу. Родина Дональда Трампа опинилася під ударом. 45 президента разом із дітьми викликають на допит до генпрокурора.

Сам політик уже охрестив цей процес "полюванням на відьом". Але в правоохоронців свої аргументи. Про них розкаже Дмитро Анопченко.

Колишня перша родина Америки, про яку раніше чи не щодня писала преса, зараз у тіні. Дональд Трамп доволі давно не приходив на телебачення - хіба що телефоном щось коротко коментує. А Дональд-молодший, Іванка, Ерік… Діти 45 президента, які за час його перебування при владі стали медійними персонажами, тривалий час взагалі не з'являлись у заголовках.

І от зараз саме вони в центрі уваги. Після того як генпрокурор штату Нью-Йорк Летіція Джеймс викликала їх на допит. Щоб дати свідчення у справі щодо ймовірного шахрайства в родинній компанії, якою вони керували, поки батько був президентом.

Допитати збираються й самого політика. І все - у справі "Trump organization". Головну фірму, яка належить родині, підозрюють у тому, що вона штучно завищувала вартість своїх активів - задля отримання кредитів. Фінансового директора компанії - підпис якого стояв на більшості документів - уже звинуватили в ухиленні від сплати податків, причетності до шахрайських схем та підроблянні документів. І як дізнався зі своїх джерел телеканал CNN, слідчі тривалий час вимагали, аби фінансист дав свідчення проти Трампа в обмін на пом'якшення особисто для себе. Компромат на експрезидента той, схоже, так і не дав, але тепер силовики завдають нового удару.

До самого Трампа дотягнутись у прокуратури навряд чи вийде, хоча повістку виписали і йому. Але адвокати миттєво подали до суду - стверджують, що права колишнього глави держави порушують. І хоча формальної недоторканності в колишніх перших осіб держави немає, Феміда може піти назустріч. А от спроба "пресувати" дітей (особливо його улюбленицю Іванку) є психологічно дуже болісною для Дональда Трампа, це його слабке місце.

І єдине, що в цій ситуації його може порадувати, так це той дивний феномен, що будь-який скандал завжди підіймає рейтинг Трампа. Він зараз називає це розслідування "найбільшим полюванням на відьом, ініційованим демократами проти нього та його прихильників"; серед його симпатиків - сплеск підтримки, адже у Штатах (як і в нас) прості люди теж співчувають тим, кого переслідують. Але всі ці бонуси не порівняти з можливими юридичними проблемами, зловтішається преса, бо силовики тепер максимально жорстко вчепилися в родину Трампа.