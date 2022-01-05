В среду, 5 января, в Казахстане заявили о захвате аэропорта Алматы. Проходит эвакуация сотрудников. Об этом сообщает Orda.kz.

Ситуация существенно обострилась. В СМИ сообщили о захвате аэропорта столицы. В аэропорту заявили о том, что рейсов сегодня не будет.

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Кроме того, на фоне протестов аэропорт Актау приостановил работу. Из Киева сегодня два рейса в Алматы.

Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.

Правительство Казахстана отправили в отставку, назначены новые лица.

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