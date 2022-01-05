Безпека на українських кордонах - питання номер один і на порядку денному НАТО. Альянс збирається на екстрену зустріч уже в понеділок. У Брюссель запросили і українського очільника МЗС Дмитра Кулебу. За словами останнього, це свідчить, що жодних рішень про Україну без України не буде. Тим більше перед самітом Росія-НАТО. Більше подробиць в Олени Абрамович.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорюватимуть нарощування Росією військових сил в Україні та навколо неї та ширші питання європейської безпеки.

"Жодних перемов про Україну без України" - цю фразу в Києві повторювали неодноразово. І в Брюсселі таки, схоже, цю думку врахували. На 12 січня в НАТО призначена перша після кількох років перерви зустріч комісії Росія-НАТО. А за кілька днів до неї посли Альянсу запланували нараду з очільником українського МЗС.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії.

На цьому дипломатичні зусилля не закінчуються. До розмов про стримування Росії долучили і європейські держави, які не входять до Альянсу. Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок розмовляв із представниками Фінляндії та Швеції. Для цих країн важливо розуміти, що попри ультиматуми Кремля вони залишають за собою вибір - вступати до НАТО чи ні. Премʼєр та президент Фінляндії навіть у новорічній промові про це згадали.

Саулі Нійністе, президент Фінляндії:

Я хочу ще раз наголосити: простір для маневру і свобода вибору Фінляндії також передбачає можливість військового приєднання та подання заявки на членство в НАТО, якщо ми самі цього захочемо.

Це та інші повʼязані з Москвою питання перед комісією Росія-НАТО мають обговорити і міністри закордонних справ країн Альянсу. У них запланована термінова онлайн-зустріч на пʼятницю. На сайті організації зазначили - цитата - "обговорюватимуть нарощування Росією військових сил в Україні та навколо неї". Франція наполягла: до розмови з РФ треба підготуватися ґрунтовно.

Жан-Ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Франції:

Я наголосив на відповідальності європейців за внесок і активну участь у підготовці та проведенні цих переговорів з Росією, адже на кону стоять їхні власні інтереси безпеки. Вимогливий діалог з Росією, заснований на параметрах, які, на нашу думку, відповідають нашим інтересам колективної безпеки, корисний і необхідний для підвищення стратегічної стабільності в Європі.

У четвер на розмову до Москви летять представники країн "нормандського формату". Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак уже поговорив телефоном з учасниками майбутніх перемов. Це будуть радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн. Київ до Москви не летить.