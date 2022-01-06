Опозиція наполягає на збільшенні заробітної плати аби громадяни не покидали країну [ Редактировать ]
Шукають кращої долі українці не тільки у Польщі. За минулий рік офіційно на заробітки виїхало майже 600 тисяч наших співвітчизників. Головний мотив - за кордоном і зарплатня вища, і рівень життя кращий. Частіше за все виїжджають лікарі, вчителі та різноробочі. Така статистика вкрай тривожить опозицію. Там наполягають на необхідності збільшити українцям зарплату та соціальні виплати.
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Должно быть финансирование медицины. И не достаточно денег в бюджете предусмотрели на медицину, на зарплату врачам. И вообще на оборудование, на медикаменты. Это должно быть увеличено финансирование. Должно быть увеличено финансирование работы учителей. Потому что то, что сейчас делается с учителями - это конечно издевательство просто. Такие низкие зарплаты. Ну не может быть так у нас в стране.
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Відповідні законопроєкти для цього вже лежать у парламенті.
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