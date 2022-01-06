Шукають кращої долі українці не тільки у Польщі. За минулий рік офіційно на заробітки виїхало майже 600 тисяч наших співвітчизників. Головний мотив - за кордоном і зарплатня вища, і рівень життя кращий. Частіше за все виїжджають лікарі, вчителі та різноробочі. Така статистика вкрай тривожить опозицію. Там наполягають на необхідності збільшити українцям зарплату та соціальні виплати.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":