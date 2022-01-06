У Черкасах - зимове занурення. Місцеві моржі так святкують Різдво. І вже не один рік відзначають цей день масовим пірнанням, у крижану воду. Мої колеги не наважились пірнати, але перевагами такого дозвілля поцікавились. Дивіться далі.

Ось так у плавках, купальниках та з піднесеним настроєм черкаські моржі починають різдвяні святкування. І так уже впродовж десяти років. І на заваді цим відчайдухам не стають ані сильні морози, ані відлига.

Щоправда, новорічні та різдвяні свята для моржів - лише зайвий привід пірнути в крижану воду. Більшість учасників клубу, а їх тут майже сотня, проводить цю процедуру щоранку, щоб загартувати тіло та позбутися хвороб. Пані Людмила вже 24 роки захоплюється моржуванням.

Людмила Шевченко, учасниця ГО "Черкаський клуб довгожителів":

Холодна вода, вона для всіх холодна, навіть для мене, як я купаюсь 24 роки - вона холодна. Але коли ти виходиш, ти відчуваєш такий підйом, таку ейфорію, яку не можна передати.

Найстаршій учасниці клубу довгожителів наступного року виповниться вже 90, і своє захоплення жінка полишати не планує. Та й медики не радять, а їх серед учасників клубу теж чимало. Лікаря Володимира Цапенка до клубу довгожителів вісім років тому привела гіпертонічна хвороба. Та з початком моржування каже, недугу, немов рукою зняло. Треба лише прислухатися до свого тіла.

Володимир Цапенко, лікар:

Якщо це дискомфортно, щось не так - треба по мінімуму. Деякі по три хвилини сидять. Але кожна людина визначає сама і треба слухати своє тіло.

Не переохолоджуватись - головне правило клубу довгожителів. Тому після занурення учасники кутаються в теплий одяг і обов'язково п'ють теплий трав'яний чай.

І для бадьорості трошки додаємо перцю гіркого...

Відсвяткувавши Різдво, довгожителі тепер чекають Водохреща, коли власним прикладом зможуть показати сотням містян, що крижана вода робить дива.