Президент Зеленський привітав українців з Різдвом [ Редактировать ]
З Різдвом Христовим привітав українців і президент Володимир Зеленський. Побажав кожній родині достатку, а країні - миру та процвітання. Послухаймо.
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