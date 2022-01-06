Вулицями Харкова водили козу й носили Різдвяну зірку [ Редактировать ]
А вулицями Харкова сьогодні - водили козу й носили Різдвяну зірку. Небайдужі вирішили привітати містян слобожанськими колядками. Через соцмережі запросили долучитися всіх охочих. А тим, хто не знав пісень, видавали роздруковані тексти. З різдвяними колядниками - ходила й наша Світлана Шекера.
Центр Харкова. Надвечір'я. Десяток людей у різдвяних костюмах - вирушають ходою.
Добрий вечір, люди добрі!
Надія Алюнова, керівниця голосотворчої лабораторії:
Ми ходимо вже 15 років, але цього разу це ми вирішили зробити такий, ну більш потужний експеримент. З костюмами, з реквізитом. ми хочемо людям подарувати свято. Справжнє свято.
Тут усі різдвяні атрибути. І дідух з очерету. І своя коза з бубном.
В образі баранця. - Я сьогодні сова.
Костюми й Різдвяну зірку виготовили власноруч.
Марія, учасниця ходи:
Это наших рук дело. Звезду делала моя семья. Поэтому - это гордость ее нести.
Попереду колони - малеча - із шапкою подарунків.
Іван, учасник ходи:
Поем. И нам за это конфеты сюда кидают.
Учасники співають слобожанські колядки, які віднайшли самі.
Влада, учасниця ходи:
Ми несемо людям свято. Сподіваємося, що вони до нас долучаться. Що ми розповсюдимо святковий настрій на всі вулиці міста.
І люди - залюбки долучаються. Беруть у співаків папірці з текстами та охоче підспівують.
Юрій, житель Харкова:
Я узнал в соцсетях. Мені це дуже подобається, в захваті від народних традицій. буду підспівувати, щось знаю своє.
Перехід підземки одразу ж перетворився на імпровізовану концертну сцену.
Отож його жінка. Радуйся!
І далі - вулицями Харкова - лунала Блага вістка.
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