Тим, хто не знав пісень, видавали роздруковані тексти

А вулицями Харкова сьогодні - водили козу й носили Різдвяну зірку. Небайдужі вирішили привітати містян слобожанськими колядками. Через соцмережі запросили долучитися всіх охочих. А тим, хто не знав пісень, видавали роздруковані тексти. З різдвяними колядниками - ходила й наша Світлана Шекера.

Центр Харкова. Надвечір'я. Десяток людей у різдвяних костюмах - вирушають ходою.

Добрий вечір, люди добрі!

Надія Алюнова, керівниця голосотворчої лабораторії:

Ми ходимо вже 15 років, але цього разу це ми вирішили зробити такий, ну більш потужний експеримент. З костюмами, з реквізитом. ми хочемо людям подарувати свято. Справжнє свято.

Тут усі різдвяні атрибути. І дідух з очерету. І своя коза з бубном.

В образі баранця. - Я сьогодні сова.

Костюми й Різдвяну зірку виготовили власноруч.

Марія, учасниця ходи:

Это наших рук дело. Звезду делала моя семья. Поэтому - это гордость ее нести.

Попереду колони - малеча - із шапкою подарунків.

Іван, учасник ходи:

Поем. И нам за это конфеты сюда кидают.

Учасники співають слобожанські колядки, які віднайшли самі.

Влада, учасниця ходи:

Ми несемо людям свято. Сподіваємося, що вони до нас долучаться. Що ми розповсюдимо святковий настрій на всі вулиці міста.

І люди - залюбки долучаються. Беруть у співаків папірці з текстами та охоче підспівують.

Юрій, житель Харкова:

Я узнал в соцсетях. Мені це дуже подобається, в захваті від народних традицій. буду підспівувати, щось знаю своє.

Перехід підземки одразу ж перетворився на імпровізовану концертну сцену.

Отож його жінка. Радуйся!

І далі - вулицями Харкова - лунала Блага вістка.