І ще один невід'ємний атрибут свят - різдвяний вінок. Натуральний, штучний, з різноманітним декором - будь-який стане чудовою прикрасою оселі та додасть особливої атмосфери. І в Чернівцях саме вчили виготовляти вінки власноруч. Чи складно це - розкажуть наші кореспонденти.

Зробити різдвяний вінок і зарядитись святковим настроєм. На безплатний майстер-клас у Чернівцях зійшлися всі охочі.

Світлана Олексійчук, директорка молодіжного центру Чернівців "Резиденція молоді":

Всі люблять цю прикрасу і напередодні Різдва, я думаю, що ця прикраса є дуже актуальною. Не всі можуть собі дозволити той чи інший вінок, а тим більше зробити вінок своїми руками, закупити ті матеріали, які необхідні для вінка.

Вінок виготовити досить просто, кажуть майстрині. Береться основа. Її можна вирізати з пінопласту або скрутити з дроту. Далі по колу викладають гілочки.

Христина Козурак, майстриня хендмейду:

Прикріпляємо трошки праворуч сам дротик, і дальше прикріплюємо іграшки. Спочатку ми складаємо основу, а потім прикріплюємо на основу будь-який декор.

Усі учасники майстер-класу роблять різдвяні віночки вперше. Дехто лише закінчує нарізати гілочки, а хтось уже зробив основу майбутньої прикраси.

Андрій, учасник майстер-класу:

Хвилин п'ять-десять точно пішло, щоб зробити заготівлю цю. Дальше буду прикрашати іграшками.

А як саме прикрашати - жодних інструкцій немає - лише політ фантазії. Оздобити вінок можна будь-чим. Згодяться і засушені фрукти, і палички кориці, і цукерки, і бантики з яскравих стрічок.

Також є такі помпони й дуже класні іграшки. Дивіться, ось з такими срібними й золотистими зірочками.

Христина Козурак, майстриня хендмейду:

Декор може бути штучний, може бути натуральний, можуть бути шишки, якісь ялинкові прикраси. Може бути взагалі вінок без декору - також дуже гарно.

Закріпити прикраси можна шнурівкою або гарячим клеєм. На все про все знадобиться - дві години.

Яна, учасниця майстер-класу:

Я ніколи не робила, але це виглядає дуже класно. Воно колеться, але не дуже то й відчувається.

Виготовлений власноруч віночок кожен забрав із собою.

Яна, учасниця майстер-класу:

Думаю, прикріплю на двері, або в себе в кімнаті, або на головні двері вдома.

Прикрасити різдвяним вінком можна не лише двері, а й святковий стіл. У поєднанні із запаленою свічкою цей атрибут створить в оселі атмосферу тепла та затишку.

Христина Козурак, майстриня хендмейду:

В період пандемії ми сидимо більше вдома і мені здається, це дуже важливо - саме створювати затишок. Тим більше якщо ми створюємо цей затишок власноруч, це класно.

Вінок із ялинових гілок уперше внесли до різдвяної традиції в 19 столітті в Німеччині. А згодом цей звичай підхопив і весь світ.