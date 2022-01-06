В Чернівцях люди вчилися виготовляти Різдвяні вінки [ Редактировать ]
І ще один невід'ємний атрибут свят - різдвяний вінок. Натуральний, штучний, з різноманітним декором - будь-який стане чудовою прикрасою оселі та додасть особливої атмосфери. І в Чернівцях саме вчили виготовляти вінки власноруч. Чи складно це - розкажуть наші кореспонденти.
Зробити різдвяний вінок і зарядитись святковим настроєм. На безплатний майстер-клас у Чернівцях зійшлися всі охочі.
Світлана Олексійчук, директорка молодіжного центру Чернівців "Резиденція молоді":
Всі люблять цю прикрасу і напередодні Різдва, я думаю, що ця прикраса є дуже актуальною. Не всі можуть собі дозволити той чи інший вінок, а тим більше зробити вінок своїми руками, закупити ті матеріали, які необхідні для вінка.
Вінок виготовити досить просто, кажуть майстрині. Береться основа. Її можна вирізати з пінопласту або скрутити з дроту. Далі по колу викладають гілочки.
Христина Козурак, майстриня хендмейду:
Прикріпляємо трошки праворуч сам дротик, і дальше прикріплюємо іграшки. Спочатку ми складаємо основу, а потім прикріплюємо на основу будь-який декор.
Усі учасники майстер-класу роблять різдвяні віночки вперше. Дехто лише закінчує нарізати гілочки, а хтось уже зробив основу майбутньої прикраси.
Андрій, учасник майстер-класу:
Хвилин п'ять-десять точно пішло, щоб зробити заготівлю цю. Дальше буду прикрашати іграшками.
А як саме прикрашати - жодних інструкцій немає - лише політ фантазії. Оздобити вінок можна будь-чим. Згодяться і засушені фрукти, і палички кориці, і цукерки, і бантики з яскравих стрічок.
Також є такі помпони й дуже класні іграшки. Дивіться, ось з такими срібними й золотистими зірочками.
Христина Козурак, майстриня хендмейду:
Декор може бути штучний, може бути натуральний, можуть бути шишки, якісь ялинкові прикраси. Може бути взагалі вінок без декору - також дуже гарно.
Закріпити прикраси можна шнурівкою або гарячим клеєм. На все про все знадобиться - дві години.
Яна, учасниця майстер-класу:
Я ніколи не робила, але це виглядає дуже класно. Воно колеться, але не дуже то й відчувається.
Виготовлений власноруч віночок кожен забрав із собою.
Яна, учасниця майстер-класу:
Думаю, прикріплю на двері, або в себе в кімнаті, або на головні двері вдома.
Прикрасити різдвяним вінком можна не лише двері, а й святковий стіл. У поєднанні із запаленою свічкою цей атрибут створить в оселі атмосферу тепла та затишку.
Христина Козурак, майстриня хендмейду:
В період пандемії ми сидимо більше вдома і мені здається, це дуже важливо - саме створювати затишок. Тим більше якщо ми створюємо цей затишок власноруч, це класно.
Вінок із ялинових гілок уперше внесли до різдвяної традиції в 19 столітті в Німеччині. А згодом цей звичай підхопив і весь світ.
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