На Заході - з пшениці. На сході - з рису

А далі про головну страву різдвяного столу. Кутю. З медом, родзинками, цукатами та горіхами. У кожній родині - свої рецепти. А спосіб приготування залежить від регіону. На Заході - з пшениці. На сході - з рису. Наша Валерія Коломієць поцікавилась, як готують різдвяну страву в столиці й готова поділитись родинним рецептом.

Валерія Коломієць, кореспондентка:

На небі з'явилась перша зірка - Христос народився! Святвечір настав. Сьогодні завершальний день посту. Їсти можна лише кутю та пісні страви. Останніх на столі має бути 12, як апостолів. І до хати, господарі мають пустити колядників. Щоб щастя та добробут у домі водились.

Це родина Кузіних. Святвечір святкуватимемо разом. А яке свято без куті? З таємницями та спеціями. З пшениці або рису. З горіхами та цукатами. З родзинками та без. І навіть з варенням замість меду. Сотні або й тисячі різних рецептів.

Валерія Коломієць, кореспондентка:

Вчитимусь готувати кутю сьогодні і я, але за особливим родинним рецептом. Дівчата розкажуть, як готують кутю вони та керуватимуть процесом. Розповідайте, що до чого і як.

Кутю Ольга готує одинадцять років поспіль. Саме стільки років її донечці. Як і родинній традиції. Лєра - за головну.

Валерія, донька Ольги:

Мед є символом здоров'я, мед є символом життя, а мак є символом молодості.

Для своєї куті Ольга обрала пшеницю. Хоча можна і рис. Це вже на особистий смак.

Ольга, господиня:

Спочатку готуємо пшеницю, на цей момент вона в нас вже зварена, але спочатку ми її заливаємо водою, замочуємо, для того, щоб вона трошки набухла і варимо до готовності. Перевіряємо, як завжди, зазвичай любий продукт, який ти готуєш на смак, коли ти відчуваєш, що вона тобі подобається і вона вже зварена - знімаємо з плити.

Ольга, господиня:

Узвар, і мак і зазвичай мед. Це готуємо кутю ми так у нашій родині, але з появою дитини добавляємо і родзинки, й цукати, й різні солодощі, і навіть горіхи. Кутя має бути солодка. Додаємо трошки меду, бо він у нас там, але якщо є бажання можна додати ще трошки меду. Додаємо узварчик, але узварчик за бажанням...

Окрім куті, господиня накриває і святковий стіл.

Ольга, господиня:

Кутя, голубці, вареники, пиріжки з маком, пиріжки з капустою, різноманітні салати, на будь-який смак і бажання.

Перепадають ласощі й наймолодшим членам родини.

Ольга, господиня:

Для того, щоб в родині було благополучя і благодать пригощається спочатку наша тварина, а потім спочатку господар родини й вже гості та рідня, які зібрались за столом.

Моя перша кутя готова, а це означає, що можна сміливо зустрічати святвечір. Редакція "Подробиць" доєднується до привітань з Різдвом, та як заведено казати - Христос народився - Славімо його!