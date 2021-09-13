Американская певица Бритни Спирс и ее молодой человек, модель и фитнес-тренер Сэм Асгари обручились Об этом 39-летняя поп-дива сообщила в Instagram.

27-летний Асгари сделал предложение в воскресенье, 12 сентября, это произошло дома у Бритни.

Жених сам придумал дизайн платинового кольца. На его внутренней стороне выгравирована надпись Lioness - "Львица".

Спирс и Асгари вместе уже 5 лет. Они познакомились в октябре 2016 года на съемках видеоклипа "Slumber Part". Спирс призналась, что ее сердце несвободно, в первый день 2017 года.

Со свадьбой паре придется повременить, поскольку Бритни все еще находится под опекой своего отца Джеймса Спирса. Судебное заседание, на котором этот статус может быть изменен, запланировано на конец сентября.

Отец певицы распоряжается ее имуществом с 2008 года после скандальных инцидентов из-за ее проблем с наркотиками и психическим здоровьем. Состояние певицы оценивают в $60 млн. В дискографии Бритни Спирс девять студийных альбомов, за "Toxic" 2005 года она получила премию Grammy.

В ноябре 2020 года певица пообещала, что никогда больше не будет выступать, если ее финансовые дела продолжит вести отец. Эти заявления она сделала после того, как проиграла суд по лишению Джейми Спирса прав на опекунство.

В конце июня 2021 года Бритни Спирс выступила в суде Лос-Анджелеса, призвав дать ей свободу после 13 лет пребывания под опекой. В конце августа отец певицы Джеймс Спирс, согласившийся отказаться от опекунства над дочерью, потребовал выплатить ему $2 млн отступных.