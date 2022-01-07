В Казахстане подсчитали ущерб от мародеров [ Редактировать ]
Источник: 24.kg
Ущерб бизнесу Казахстана, причиненный в ходе переросших в беспорядки протестов в стране, превысил 80 млрд тенге ($183,7 млн). Об этом сообщила в Telegram национальная палата предпринимателей "Атамекен".
Поступило 1424 звонка в связи с ситуацией, больше половины из них - по вопросам мародерства. В ходе беспорядков пострадали:
- 519 предпринимателей;
- ущерб затронул 622 ТРЦ и торговых дома.
Напомним, что массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на автомобильный газ. Они быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
В ходе беспорядков погибли десятки человек, сотни получили ранения.
Правительство ушло в отставку, на территории всей страны действует чрезвычайное положение. В Казахстан были направлены силы ОДКБ (в основном России - ред.), сегодня миротворцы начали работу.
7 января улицы Алма-Аты патрулируют военные, идет "зачистка" крупнейшего города страны от мародеров и протестующих. Солдаты стреляют в воздух. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ стрелять без предупреждения.
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