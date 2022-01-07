Слова президента, які розлютили всю країну. У Франції розгорівся скандал через інтерв'ю Еммануеля Макрона, де він відверто каже, що невакциновані люди - більше не громадяни.

Що змусило главу держави вжити таку лексику і чи покращить його стратегія боротьбу з коронавірусом? Розкаже Олена Абрамович.

Інтервʼю Еммануеля Макрона авторитетній газеті "Le Parisien" вийшло друком у вівторок увечері. Стосувалось воно закону, який застряг у французькому парламенті, - про обовʼязкову вакцинацію для відвідування громадських закладів або користування міжміським транспортом. Депутати в момент публікування газети вкотре намагались проголосувати цей закон. Та були настільки обурені коментарями президента пресі, що достроково залишили залу.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Щодо невакцинованих, я дуже хочу їх розізлити. І ми продовжуватимемо робити це до кінця. Ось така стратегія.

Лексика, яку використав французький президент, далека від офіційно-ділової. Він ужив слово "emmerder", коренем якого є "мерд" - у перекладі з французької "лайно". Та й наговорив багато інших неприємностей.

Валері Пекресс, кандидатка в президенти Франції від республіканців:

Мене страшенно обурили коментарі президента. Адже він теж говорить, що невакциновані - більше не громадяни. Це взагалі не його справа вирішувати, хто з французів хороший, а хто поганий. Так, нам потрібна сміливість говорити правду, але образи ніколи не були правильним рішенням.

Марін ле Пен, депутат Національних зборів Франції:

Його закон не спрямований на зменшення поширення вірусу в країні. Його мета - переслідувати невакцинованих, щоб змусити їх щепитися. Тобто приректи їх на соціальну смерть, якщо вони не погоджуються на імунізацію.

Опозиційні політики наголошують - президентові такі слова не личать. Обурюються й громадяни. За кілька місяців, у квітні, Францію чекають вибори глави держави. І це інтервʼю багато хто назвав фатальним для Макрона як кандидата.

Паскаль Делорд, продавець газет:

Такі коментарі не повинні лунати з вуст президента, це псує імідж Франції. І я готовий відкрито заявити, що не голосуватиму за нього.

Женевʼєв, пенсіонерка:

Він зайшов занадто далеко. Бути громадянином - це практично вроджене право, особливо згідно з французьким законодавством. А невакциновані - це громадяни, яких у певному сенсі позбавляють цього права.

Та попри весь галас, у четвер Національна Асамблея Франції таки схвалила проєкт про так звані ковід-паспорти. Далі своє "так" має сказати ще сенат. Законопроєкт передбачає, що з негативним тестом можна буде потрапити лише до лікарні. Для більшості громадських місць знадобиться доказ про імунізацію. А на тих, хто користується фальшивими довідками, чекають тюремні терміни і чималі штрафи.