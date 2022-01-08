Опозиція підтримала рішення кабміну щодо тарифів на газ для виробників [ Редактировать ]
Кабмін встановив пільговий тариф на газ для виробників хліба, курятини та олії. Рішення діятиме до 30 квітня. Його підтримують і в опозиції. Кажуть: ціну на електроенергію теж слід обмежити. Зокрема, тим підприємствам, що виготовляють товари першої необхідності.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя":
Я был на двух хлебозаводах, они реально в шесть раз больше платят за газ, чем год назад. Естественно это все перекладывается на хлеб. И просто: или остановить предприятие, или хлеб будет дорогой. Люди не смогут купить. То есть снижение цен на энергоносители, причем не только на хлеб, на товары первой необходимости - это задача №1. Надо дать нормальные цены на энергоносители, как это было раньше, несколько лет еще назад. И не устраивать издевательство над промышленностью, над людьми.
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