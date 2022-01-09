Граждан Украины вывезут с территории охваченного протестами Казахстана по альтернативному плану. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, на фоне протестов международный аэропорт Алматы пока приостановил все гражданские рейсы и применяется только для военнотранспортной авиации государств-членов ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда наших граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения. К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе.

Отмечается, что с 9 января 2022 года возможно возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Сулатан - Киев.

Читайте также, на территории Казахстана проходят массовые акции протеста, в ходе которых были задержаны около 6 тысяч человек. При этом в Министерстве иностранных дел расскзали, еслть ли среди задержанных украинцы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.