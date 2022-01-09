Вас не взяли на роботу через зовнішність? Або відмовили у працевлаштуванні, бо ви - чоловік, а шукали жінку? Віднині такі відмовки заборонені законом. Жодної дискримінації за віком, статтю, або сімейним станом. Роботодавця мають цікавити лише професійні навички. І якщо в оголошенні будуть вказані подібні вимоги - на власника компанії чекатиме штраф.

Та що робити, якщо такі вимоги вам висунуть під час співбесіди? І куди бігти зі скаргами? Розкаже Василь Богайчик.

Тетяна - мати-одиначка. Її доньці уже 12. А раніше влаштуватися для жінки на роботу було справжньою проблемою. Щойно кадровики дізнавалися про сімейний стан та маленьку дитину - одразу відмовляли.

Тетяна Станєва, режисерка:

На деяких інтерв'ю, коли я приходила, вони відразу казали: "якби в тебе, у вас, в резюме було вказано, що у вас є дитина, то ми би вас на інтерв'ю навіть не запросили."

Коли шукала роботу, каже жінка, стикалася з різними видами дискримінації. І таке приголомшувало.

Тетяна Станєва, режисерка:

На першій співбесіді по роботі говорили і hr мені каже: "Співбесіда буде з директором. І я би дуже вас попросила, щоб ви могли зробити зачіску, трошки підняти волосся і нафарбувати губи червоним."

З цією компанією в Тетяни теж не склалося. Пошуки тривали. Якось, зізнається, взагалі натрапила на жахливу пропозицію.

Тетяна Станєва, режисерка:

Мені відверто розказали що: "Ну дивіться, ми шукаємо помічника нашому директору і.. ну якби вам так сказати…. Він дуже напружено працює. І іноді він може захотіти розважатися і може вам запропонувати ну якісь там розваги, але це ж ви як… Якщо вам ок, то добре, головне - не ображайтеся і не дивуйтеся." Я туди теж не пішла.

Ще рік тому в одному із видань кореспондентку шукали саме за зовнішностю. В описі до вакансії навіть просили прикріпити фото, щоби не марнувати час на співбесіду.

"Дівчина. Модельної зовнішності. Овальне обличчя, виразні вилиці. Особливий акцент на очі та груди. Ну й всі атрибути - манікюр, мейкап, зачіска."

Василь Богайчик, кореспондент:

В інтернеті я не знайшов вже жодного оголошення, де б роботодавець вказував риси обличчя працівника. Але є одне цікаве оголошення. Тут кадровик вказав і риси характеру, і стать. Будь ласка, запрошуємо на роботу помічника керівника. Позитивну та кмітливу дівчину.

Я зателефонував у цю компанію. Хотів запитати, чому саме дівчат шукають на посаду, а не хлопців. Та слухавки, на жаль, ніхто не підняв.

Та віднині сімейний стан, вік, стать, раса і колір шкіри - під табу! Відтепер схожі оголошення вважаються дискримінацією. Якщо побачили такі - сміливо подавайте скаргу до Державного управління праці. Відповідні зміни до Закону про рекламу набули чинності напередодні, а підписав документ президент ще торік у вересні. Утім, трудовий кодекс забороняв схожі оголошення ще з 96-го року. Але за це просто не карали, - пояснюють експерти.

Едуард Багіров, юрист:

В законе нету таких четких критериев, которые б ограничивали права роботодателей, но в то же время доказать, что тот или иной роботодатель нарушил норму этого закона – невозможно. Ну посмотрим, время покажет, только к концу этого года, 2022 года, или в будущем году можно будет понять насколько этот закон был полезным.

Скаргу перевірятиме Держпраця. Якщо вину роботодавця доведуть, він має сплатити штраф протягом 2-х тижнів. Якщо проігнорує - гроші стягнуть через суд. Історія Тетяни з пошуком праці закінчилася гепіендом. Вона таки знайшла компанію, де повірили в неї та взяли на роботу, попри неповнолітню дитину.

Тетяна Станєва, режисерка:

І тоді він сказав, консул - you change mi mind. "Ти в цей момент поміняла абсолютно мій погляд на те, як ми відносимося до матерів, до молодих жінок, які самі виховують дітей, тому що для мене це було взагалі ні, ні, ні, ні в якому разі. І я тоді подумав - а може тобі треба дати шанс." І я в цьому місці пропрацювала 7 років.

За даними Держстату, трудова нерівність в Україні існує. Жінкам, наприклад, платять на 18% менше, ніж чоловікам. Менше їх і на керівних посадах. Лише 23%. Решта - всі чоловіки.