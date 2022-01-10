Ентоні Блінкен дав інтерв'ю телеканалу CNN [ Редактировать ]
Водночас у Вашингтоні не чекають на прорив у стосунках із Москвою саме цього тижня - про це напередодні в інтерв'ю "Сі-Ен-Ен" наголосив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. На його думку, це просто неможливо в умовах, коли, цитую, "Росія приставила пістолет до голови України".
Ентоні Блінкен, Держсекретар США:
Протягом останнього десятиліття Росія неодноразово вчиняла акти агресії проти сусідів - Грузії, Молдови, України у 2014 році, і загроза щодо останньої поновилася знов. Є два способи врегулювання українського питання: або через діалог і дипломатію - аби врегулювати наші розбіжності та уникнути конфронтації, або шляхом конфлікту... та серйозних наслідків для Росії.
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Напередодні між ними відбулася попередня зустріч. Від Вашингтона до Швейцарії прибула перший заступник держсекретаря - Венді Шерман. А від Москви - заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.
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