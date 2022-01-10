Водночас у Вашингтоні не чекають на прорив у стосунках із Москвою саме цього тижня - про це напередодні в інтерв'ю "Сі-Ен-Ен" наголосив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. На його думку, це просто неможливо в умовах, коли, цитую, "Росія приставила пістолет до голови України".

Ентоні Блінкен, Держсекретар США: