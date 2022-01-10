Канали не заарештували, свободу слова не притискали. В Державному бюро розслідувань сьогодні відзвітували про арешт майна п'ятого президента Петра Порошенка. Нагадаю, відповідне рішення Печерський суд столиці ухвалив минулого тижня. Під арештом опинилася вся нерухомість та активи нардепа. Та найбільше дискусій - довкола долі двох каналів, "Прямого" та "П'ятого". За словами адвоката Порошенка Ігоря Голованя, активи цих медіа теж арештували. Але в ДБР це спростовують. Кажуть: йдеться про компанії, пов'язані з п'ятим президентом. А телеканали ніхто не чіпав.

Тетяна Сап'ян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань: