В ДБР відзвітували про арешт майна Петра Порошенка [ Редактировать ]
Канали не заарештували, свободу слова не притискали. В Державному бюро розслідувань сьогодні відзвітували про арешт майна п'ятого президента Петра Порошенка. Нагадаю, відповідне рішення Печерський суд столиці ухвалив минулого тижня. Під арештом опинилася вся нерухомість та активи нардепа. Та найбільше дискусій - довкола долі двох каналів, "Прямого" та "П'ятого". За словами адвоката Порошенка Ігоря Голованя, активи цих медіа теж арештували. Але в ДБР це спростовують. Кажуть: йдеться про компанії, пов'язані з п'ятим президентом. А телеканали ніхто не чіпав.
Тетяна Сап'ян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань:
Обидва канали можуть вільно продовжувати свою роботу і висвітлювати актуальні для нашої країни питання. Арешт на права та активи вказаних каналів не накладався і будь-яких обмежень діяльності не відбулося. Насправді, у відповідності до рішення суду арештовано частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та дочірнього підприємства. Бенефіціарним власником яких відповідно є народний депутат Петро Порошенко. Телеканал "Прямий" та "П'ятий" канал можуть і працюють без будь-яких обмежень. Ще раз наголошуємо, що вищевказаний арешт майна жодним чином не позбавляє власника права користуватися таким майном.
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