У Києві напали на телеведучого Андрія Куликова [ Редактировать ]
Розбили скроню і травмували око. У столиці напали на телеведучого Андрія Куликова. Інцидент трапився 7 січня. За словами медійника, двоє молодиків попросили цигарку, а після відмови затіяли бійку.
Відібрали гроші, мобільний телефон та банківську карту. Пін-код від неї зловмисники буквально "вибивали" з потерпілого. Зараз обидва нападники у СІЗО, їх затримала поліція. Сам Куликов удома, у задовільному стані. Зі своєю професійною діляльністю напад не пов'язує.
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