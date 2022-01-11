Розбили скроню і травмували око. У столиці напали на телеведучого Андрія Куликова. Інцидент трапився 7 січня. За словами медійника, двоє молодиків попросили цигарку, а після відмови затіяли бійку.

Відібрали гроші, мобільний телефон та банківську карту. Пін-код від неї зловмисники буквально "вибивали" з потерпілого. Зараз обидва нападники у СІЗО, їх затримала поліція. Сам Куликов удома, у задовільному стані. Зі своєю професійною діляльністю напад не пов'язує.