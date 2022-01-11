В Україні різко похолодає [ Редактировать ]
В Україну йде різке похолодання. За даними Укргідрометцентру, уже завтра на заході та півночі країни нічна температура впаде до мінус 16. У четвер морози посиляться.
А на старий Новий рік очікується до 19-ти градусів нижче нуля. Найхолодніше буде на Київщині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині. Усі регіони скує ожеледиця, попереджають синоптики.
Утім, похолодання буде недовгим. За прогнозами, уже до вихідних потеплішає.
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Температура подекуди знизиться аж до мінус 15-ти градусів уночі.
У Карпатах уже оголосили лавинну небезпеку. Засипатиме снігом і центральні регіони. Там прогнозують сильний вітер і заметіль.
Це спричинило збій в енергопостачанні - без світла нині 30 тисяч будинків. Також перекрито або ускладнено рух автошляхами.
Засипатиме снігом і центральні регіони. Також там прогнозують сильний вітер і заметіль.
Засніжило. Столицю увесь день засипає рясним снігом. Сніжить і зараз, замітатиме й уночі, кажуть синоптики. Аби не було заторів, зранку вантажівкам заборонили в'їзд у місто.