На старий Новий рік очікується до 19-ти градусів нижче нуля.

В Україну йде різке похолодання. За даними Укргідрометцентру, уже завтра на заході та півночі країни нічна температура впаде до мінус 16. У четвер морози посиляться.

А на старий Новий рік очікується до 19-ти градусів нижче нуля. Найхолодніше буде на Київщині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині. Усі регіони скує ожеледиця, попереджають синоптики.

Утім, похолодання буде недовгим. За прогнозами, уже до вихідних потеплішає.