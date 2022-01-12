Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети [ Редактировать ]
Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети. Таке повідомляють державні медіа КНДР. Запуск апарата проводили під наглядом лідера республіки - Кім Чен Ина. Ракета пролетіла тисячу кілометрів і точно влучила в ціль, - повідомляють ЗМІ. Це вже друге таке випробування менше, ніж за тиждень. Гіперзвукові ракети здатні доправляти ядерну зброю зі швидкістю, що більш ніж уп'ятеро перевищує швидкість звуку.
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