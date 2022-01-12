В Украину прибыли два судна с американским углем [ Редактировать ]
Источник: ДТЭК
Два балкера с американским углем прибыли в порты Одесской области для ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщила "Укринформу" пресс-секретарь порта "Южный" Татьяна Бахтиарова.
Докеры порта "Южный" и частного порта "ТИС" разгружают балкеры Volos и Cora Oldendorf, доставившие для украинских ТЭЦ две партии энергетического угля из США по заказу компании "ДТЭК Энерго".
75 тысяч тонн энергетического угля доставил 12 января в порт "Южный" балкер Cora Oldendorf под флагом Либерии. Это восьмое судно типа "Панамакс", выполнившее заказ компании "ДТЭК Энерго". Докеры приступили к разгрузке балкера.
В то же время у причала терминала "ТИС" продолжается перевалка 75,5 тыс. тонн энергетического угля, доставленного балкером Volos из штата Луизиана.
14-15 января портовики ожидают прибытие судна W ARCTURUS, которое доставит в ГП "МТП "Южный" еще 74 тыс. тонн угля для ПАО "Центрэнерго".
Всего компания ДТЭК законтрактовала 9 морских поставок объемом около 618 тыс. тонн угля. В целом предприятием законтрактовано более 1 млн тонн топлива из США, Польши, Казахстана.
В компании "Центрэнерго" в конце 2021 года отчитались, что в ноябре и декабре морским путем доставили около 300 тыс. тонн импортного угля.
По состоянию на 10 января фактические запасы угля на украинских ТЭС составляли 61,2% от планового показателя в 971,4 тыс. тонн. При этом ни одна из ТЭС Украины не накопила минимальных запасов угля, которые предписывает законодательство страны.
Напомним, что Украина до конца 2022 года продлила спецпошлины на российское дизтопливо, сжиженный газ и уголь.
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