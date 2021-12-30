Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины возьмет под контроль закупки угля в стране. Об этом заявил на брифинге секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

По его словам, что ситуация в энергетической сфере в стране находится под контролем, а кризиса в энергетике нет.

Сейчас мы получаем уголь по морскому пути для наших тепловых электростанций. Сегодня ситуация под контролем. Мы не видим, что должны быть те или иные проблемы, но уголь надо закупать. Сегодня было соответствующее поручение, чтобы аппарат СНБО взял под контроль закупки угля для наших ТЭС.

На сайте ведомства сообщается, что на заседании СНБО 30 декабря под председательством президента Украины Владимира Зеленского введены санкции к ряду физических и юридических лиц:

6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и территорией Российской Федерации.

18 физических лиц, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины в Крыму.

52 физических лиц, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности Украинского народа.

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2022 года специальные пошлины на импортируемое из России дизтопливо (4%), сжиженный газ (3%) и уголь (65%).