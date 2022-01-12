Конгрес США пропонує надати Україні статус NATO Plus [ Редактировать ]
Конгрес Сполучених Штатів пропонує надати Україні статус "Нато плюс". Законопроєкт щодо цього вже внесла група впливових республіканців. А преса повідомляє про нові поставки озброєнь, рішення про які ухвалила команда Байдена. Що конкретно це означатиме? І які ще кроки пропонуватимуть, аби підтримати Україну? Дмитро Анопченко розпитав про це дипломатів.
Певною асиметричною відповіддю на перемови НАТО з Росією став законопроєкт, який внесли авторитетні і впливові республіканці: серед них Майк Роджерс, Майк Тернер і Еліс Стефанік. У документі - 6 принципових пропозицій, але найважливіша - та, яку найбільше тепер обговорюватимуть - надати Україні статус, який конгресмени назвали "НАТО плюс". Що ж він означає?
Джерела в дипломатичних колах пояснюють, що цей статус конгресмени прописали в документі, який назвали "Про гарантії незалежності України через посилення її безпеки".
Законопроєкт - ось він. Текст, обсягом 44 сторінки, покликаний забезпечити Україні військову та дипломатичну підтримку і збільшити летальну оборонну допомогу - йдеться, зокрема, про протиповітряні та протикорабельні засоби. А щоб прискорити та полегшити продаж зброї, Україні якраз пропонують надати і статус, і переваги "NATO Plus" - такі вже має п'ятірка інших держав - Японія, Австралія, Південна Корея, Ізраїль і Нова Зеландія.
Конгрес також пропонує збільшити фінансову допомогу Києву до 450 мільйонів доларів, 200 з яких спрямувати на захист моря і неба.
Водночас американська преса сьогодні пише - Білий дім і без вказівки з Капітолійського пагорбу готується збільшити допомогу. Газета "Politico" з'ясувала із джерел в адміністрації Байдена, що Сполучені Штати вже погодили виділення Україні нового оборонного пакету.
Наприкінці грудня адміністрація Байдена без зайвого розголосу дозволила надати Україні додаткові 200 мільйонів доларів безпекової допомоги. У рамках цього пакету погоджено відправлення… стрілецької зброї та боєприпасів, радіостанцій із захищеними каналами зв'язку… США надішлють радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.
Водночас у Держдепі й досі схвильовані, адже головною умовою будь-яких домовленостей із Росією вважають деескалацію на українському кордоні. А станом на зараз не бачать навіть найменших її ознак, - сказала, відповідаючи на моє запитання, заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд.
Вікторія Нуланд, заступниця Державного секретаря США:
Ми поки що не побачили кроків на зменшення масштабів конфлікту з боку Росії, яких ми очікуємо. Переговори триватимуть, але вони не будуть успішними, якщо ми не зможемо зробити це в атмосфері деескалації. Над Україною не повинен висіти дамоклів меч. І хочу звернутися до українського народу і українського керівництва - у цей момент необхідна національна єдність! Ви завжди обстоювали ваш суверенітет, незалежність, ваші європейські прагнення. І зараз - у контексті того, що відбувається, надзвичайно важливо зберегти єдність.
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