ООН закликає виділити кошти на допомогу Афганістану [ Редактировать ]
Понад 4 мільярди доларів на допомогу Афганістану закликає виділити ООН. З відповідною заявою до світової спільноти звернувся Мартін Гріффітс - заступник генерального секретаря з гуманітарних питань.
За його словами, майже половина з 40-мільйонного населення країни потребують невідкладної допомоги. Зібрані кошти вкладуть у будівництво тимчасового житла, а також боротьбу з хворобами та голодом. Влада США вже відгукнулася на заклик і пообіцяла виділити понад 300 мільйонів доларів.
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