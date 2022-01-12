Понад 4 мільярди доларів на допомогу Афганістану закликає виділити ООН. З відповідною заявою до світової спільноти звернувся Мартін Гріффітс - заступник генерального секретаря з гуманітарних питань.

За його словами, майже половина з 40-мільйонного населення країни потребують невідкладної допомоги. Зібрані кошти вкладуть у будівництво тимчасового житла, а також боротьбу з хворобами та голодом. Влада США вже відгукнулася на заклик і пообіцяла виділити понад 300 мільйонів доларів.