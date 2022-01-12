Гражданам США на фоне военной активности России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму рекомендовали воздержаться от путешествий на полуостров и в восточные регионы Донецкой и Луганской областей. Американцам советуют следить за новостями и официальными сообщениями. Об этом сообщает Государственный департамент США.

"Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за возросших угроз со стороны России", - говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что информация о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в оккупированном Крыму и на Донбассе продолжают поступать. Американцам напомнили, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления.

"Граждане США в Украине должны знать, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги", - уточнили в Госдепартаменте.

В ведомстве рекомендовали американцам регулярно следить за местными и международными сообщениями и новостными каналами в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.