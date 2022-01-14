Сьогодні вночі невідомі хакери здійснили глобальну атаку на сайти українських державних установ. Зокрема, Кабміну, ДСНС, МЗС і навіть сторінку "Дія" в інтернеті. Ось, зокрема, таке повідомлення - з антиукраїнськими залякуваннями - з'явилося на сторінці Міністерства закордонних справ - українською, російською і польською мовами. На сайті "Дія" - просто зазначено, що ресурс тимчасово недоступний. Застосунок, за попередніми даними, працює без перебоїв. Єдине офіційне повідомлення від влади щодо цієї ситуації - розмістили на сайті Міносвіти, у ньому заявили: тривають роботи з усунення несправності. Також працює кіберполіція.