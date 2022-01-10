На Волыни на 57 году жизни умер депутат областного совета, руководитель фракции "Сила и Честь", ректор "Академии рекреационных технологий и права", глава регионального представительства Национального олимпийского комитета Украины Роман Карпюк.

Трагедия произошла прямо во время спортивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного совета.

"Его горячее, небезразличное сердце неожиданно остановилось на 57-м году жизни прямо во время спортивных соревнований. Многогранная и целеустремленная личность, человек твердой воли и большой души, безотказный товарищ, надежный соратник, мудрый наставник, честный коллега, человек слова и добродетелей — таким Роман Петрович будет навсегда оставаться в нашей памяти", - говорится в сообщении.

Коллеги депутата выразили соболезнование близким Романа Карпюка.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям по поводу тяжелой потери", — отметили в Волынском облсовете.

Ранее сообщали, что в городе Бахмач, который находится в Черниговской области, депутат городского совета, сбил насмерть велосипедиста.

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