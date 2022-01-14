Пічний рейд на Кіровоградщині. В області за минулий рік зареєстровано пів сотні смертей - і все через неправильну експлуатацію опалювальних приладів, особливо в холодні сезони. Найнебезпечнішим у цьому антирейтингу залишається пічне опалення. Аби жителі регіону уважніше доглядали свої печі, рятувальники регулярно навідуються в приватні домоволодіння. Чи дослухаються господарі їхніх порад - дивімося далі.

Над піччю сохнуть речі, а легкозаймиста суміш для розпалювання - поруч із вогнем. Така недбалість може коштувати вам життя,- пояснюють рятувальники двом господиням, жителькам села Вишняківка.

-Не можна сушити речі, залишати такої їх надовго над плитою, також забороняється розміщувати біля топкового отвору горючі матеріали. Бачу ганчірки, дрова, це також забороняється, чим розпалюєте? Соляркою, ну забороняється розпалювати горючими рідинами легкозаймистими.

І знову пічка - за сушарку для одягу, дрова - біля топки, в якій немає залізної оббивки. Це - оселя багатодітної мами-одиначки.

Рятувальник:

-Тому що на сьогоднішній день саме найдорожче, що в нас є, - це наше життя. Наше і наших близьких, тому, на це потрібно звертати увагу, будь ласка, дотримуйтесь того, що ми рекомендуємо.

Відсутність тріщин, металевий захист самої груби й підлоги. Саме такою має бути безпечна піч. 79-річній Євдокії Григорівні рятувальники під час відвідин ставлять "відмінно".

Володимир Груєнко, головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС у Кіровоградській області:

Перед початком кожного опалювального сезону повинно проводитись технічне обслуговування даної опалювальної печі - перевіряти на тріщини, на пошкодження. Щоб була потрушена сажа перед початком кожного опалювального сезону.

Євдокія Тимофеєнко, жителька села Вишняківка:

А шо - занесла, затопила, поставила каструлю, зварила борщ чи суп - поїла, плита затухла, хочу -пішла до подружки.

Пічне опалення в селах Кіровоградщини - явище звичне. І одночасно - небезпечне, якщо за ним не доглядати. Лише протягом року в регіоні у власних будинках заживо згоріло близько пів сотні людей.

Оксана Мачака, речниця ГУ ДСНС у Кіровоградській області:

В принципі кожній пожежі можна запобігти, і ми говоримо про це, нагадуємо, щоби вберегти людей від пожеж і смертей.

Покарання за недбалість не передбачене,- кажуть рятувальники. Окрім бесід і роз'яснень інших важелів впливу на жителів у них немає.