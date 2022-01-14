Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на сегодняшнюю массовую кибератаку на государственные органы Украины. Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, за этим поступком стоит Россия.

Как пояснил Данилов, сегодня есть только одна страна, которая может заниматься кибератаками против Украины.

Это Российская Федерация.

Сейчас идет расследование этой кибератаки.

Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.

Они хотят, чтобы определенные процессы (в Украине - ред.) прекратили существование, потому что те институты, которые есть, они являются крайне важными для существования вообще системы государственного управления.

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Кроме того, в Германии хакерская атака впервые привела к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Его ввели власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Ангальт. В регионе серверы местной администрации не могут возобновить работу из-за атаки на компьютерную систему.

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