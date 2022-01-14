Можливі збої в роботі комунальних і державних установ - прогнозують експерти. Усе через тарифи на опалення для бюджетних організацій. На відміну від розцінок для населення, вони істотно зросли майже в усіх регіонах. В Одесі, наприклад, одразу вдвічі. Як справлятимуться з таким навантаженням на місцях - дивіться далі.

"Золоте" тепло. Із нового року в Одесі всі бюджетні організації, а це лікарні, дитсадки, школи, ВИШі, мають платити за нього вдвічі більше. Так постановив виконком міста, а пояснив - подорожчанням газу.

Ганна Позднякова, директорка КП "Теплопостачання міста Одеси":

Для категорії "бюджетні установи" тариф новий складатиме три тисячі сімсот шістдесят дві гривні сімдесят копійок, для інших споживачів - мається на увазі юридичні особи - п'ять тисяч сімсот дев'яносто п'ять гривень шістдесят чотири копійки.

Такі розцінки - майже по всій Одеській області! В Асоціації міст України хапаються за голову: мовляв, як громади обігріватимуть свої заклади? Та прогнозують: якщо зима буде суворою - деякі доведеться навіть... закрити.

Юрій Ямковий, консультант Одеського регіонального відділення Асоціації міст України:

Для любого совета местного - городского, поселкового - это будет колоссальная проблема, они должны будут сидеть и оптимизировать бюджет, чтобы важные предприятия, которые невозможно закрыть - оставить, а остальные как-то сократить, перевести на трёхдневную рабочую неделю или сократить день!

Експерти зазначають: про кризу попереджали чиновників ще влітку. Вказували і на те, що країні потрібен дешевий газ власного видобутку, і на те, що держава все ж таки має сама регулювати вартість палива.

Юрій Звеліндовський, експерт у галузі житлово-комунального господарства:

Хорошая есть пословица - готовь сани летом, телегу - зимой! Вот если бы мы летом позаботились о том, чтобы наши газовые хранилища были наполнены полностью на сто процентов, то сегодня мы бы эту ситуацию избежали, а так мы её не можем избежать, потому что мы постоянно боремся с последствиями!

У підсумку - рятувати бюджетні установи однаково доведеться громадам на місцях: коштом власних бюджетів. А це призведе до скорочення соціальних та інфраструктурних проєктів.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Денег-то в бюджете нет, директора коммунальных предприятий куда придут? Они придут в горсовет - в департамент финансов за деньгами. А бюджет и так городской трещит по швам. Потому что на него постоянно только накидывают, накидывают: очередные повышения тарифов - покройте разницу, покройте это, возьмите на баланс там какие-то учреждения. Постоянно только нагружают, нагружают, эта лодка уже скоро утонет - лодка под названием городской бюджет. И не на что будет ни садики строить, ни ремонтировать дороги - ни на что не останется, еще и одалживать придётся. .

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Они расписываются в своей беспомощности, говорят: извините - так диктует рынок. Тогда зачем такое государство и такая администрация, которая не может свои же бюджетные организации поддержать и говорит: здесь диктует рынок. Но когда нужно собирать налоги или другие сборы - государство тут как тут, а когда нужно поддержать - всё скидывается на плечи местных бюджетов. Хотим мы или не хотим - они несут и политическую функцию, и социальную функцию - эти бюджетные организации, а там, где есть политика и социальная функция, государство обязано защищать!

Слід зауважити, що для населення в Одесі тариф на опалення залишився незмінним. Але не все так просто. Вартість газу, що піде на обігрівання будинків, компенсуватимуть тепловикам знову ж таки - з міського бюджету.