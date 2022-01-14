Предотвращения нападения России на Украину: в ЕС назвали десять шагов [ Редактировать ]
В Европейском союзе готовы дать прямой ответ на агрессию со стороны России. Об этом сказал представитель ЕС Жозепа Борреля во время пресс-конференции.
Определили 10 шагов в сфере безопасности.
10 шагов от ЕС в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины со стороны России:
- ЕС не будет предоставлять России попытки создавать сферы влияния в Европе;
- ЕС подтвердил силу всех принципов европейской безопасности и которые вложены в Хельсинском заключительном акте;
- ЕС подтвердил солидарность с Украиной и другими странами Восточной Европы, которым сегодня угрожает агрессия со стороны России;
- ЕС призывает Россию к деэскалации;
- в ЕС обязательно ответят на попытку агрессии со стороны России;
- ЕС будет сотрудничать с США и НАТО в координации усилий по поддержке безопасности;
- ЕС будет сотрудничать с США по прекращению военного конфликта;
- ЕС готов присоединиться к усилению механизмов обеспечения прозрачности и предсказуемости военной деятельности, а также мер для укрепления доверия;
- ЕС будет поддерживать перезапуск работы над контролем вооружения;
- в ЕС продолжают работу над санкциями, над которыми Европа будет работать вместе с партнерами.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщали "Подробности", в понедельник, 10 января, на Донбассе погибли двое украинских военных. Бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Россию, Соединенные Штаты и НАТО избегать действий, которые бы привели к эскалации напряженности в отношениях
В пятницу, 14 февраля, президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Литве
В пятницу, 14 января, состоялась глобальная кибератака на правительственные сайты Украины
В Киеве, на улице Дегтяревская 28, упало дерево
В григорианском календаре 15 января - пятнадцатый день 2022 года