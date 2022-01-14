В Европейском союзе готовы дать прямой ответ на агрессию со стороны России. Об этом сказал представитель ЕС Жозепа Борреля во время пресс-конференции.

Определили 10 шагов в сфере безопасности.

10 шагов от ЕС в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины со стороны России:

ЕС не будет предоставлять России попытки создавать сферы влияния в Европе; ЕС подтвердил силу всех принципов европейской безопасности и которые вложены в Хельсинском заключительном акте; ЕС подтвердил солидарность с Украиной и другими странами Восточной Европы, которым сегодня угрожает агрессия со стороны России; ЕС призывает Россию к деэскалации; в ЕС обязательно ответят на попытку агрессии со стороны России; ЕС будет сотрудничать с США и НАТО в координации усилий по поддержке безопасности; ЕС будет сотрудничать с США по прекращению военного конфликта; ЕС готов присоединиться к усилению механизмов обеспечения прозрачности и предсказуемости военной деятельности, а также мер для укрепления доверия; ЕС будет поддерживать перезапуск работы над контролем вооружения; в ЕС продолжают работу над санкциями, над которыми Европа будет работать вместе с партнерами.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщали "Подробности", в понедельник, 10 января, на Донбассе погибли двое украинских военных. Бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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