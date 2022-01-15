В ЦИК сделали заявление о местных выборах на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: ЦИК
На Донбассе невозможно провести довыборы в местные органы власти, запланированные на 27 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
В полученных Комиссией ответах от Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций - сообщается о том, что "в связи с продолжением осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность для граждан при организации подготовки и проведения местных выборов 27 марта 2022 года".
Напомним, что 15 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление о том, что местные выборы не могут состояться в 10 объединенных громадах Донецкой (Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов) и 8 громадах Луганской областей ( Северодонецкого и Щастинского районов), подконтрольных Украине.
На оккупированных территориях местных выборов также не будет. Они будут назначены только после деоккупации, вывода и разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей.
Вместе с тем в Кремле неукоснительное выполнение Минских соглашений (пункт 9 предусматривает местные выборы в ОРДЛО - ред.) как обязательное условие для проведения саммита лидеров "нормандской четверки".
Ранее "Подробности" сообщали, что вице-премьер-министр Резников призвал Раду изменить решение о местных выборах на Донбассе.
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