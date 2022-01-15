На тихоокеанское государство Тонга обрушилось цунами, созданное подводным вулканом. Об этом сообщает новостное агентство BBC.

Извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай вызвало цунами в южной части Тихого океана. Извержение было слышно в Новой Зеландии и Австралии. По словам местных жителей, звук извержения огненной горы был похож на взрыв бомбы.

Отмечается, что столица Тонга, Сува, находится в 65 километрах от вулкана. Шлейфы вулканического дыма и пепла достигли высоты в 20 км. Во многих частях Тонга наблюдается почти полное отключение электричества, телефонных линий и интернет-услуг.

WOW. Absolutely insane video from a Fiji Broadcasting Corporation employee of the ongoing Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano eruption, which has caused a tsunami. https://t.co/58UCa6QmbO pic.twitter.com/EO0FnRLqVo — Scott Stedman (@ScottMStedman) January 15, 2022

Читайте также, на самом большом острове Галапагосских островов - Исабела - началось извержение вулкана "Волк". Это уже второе извержение "Волка" за последние семь лет - еще одно было весной 2015 года, после 33 лет "сна", его активность не повлияла на местную дикую природу.

Кроме того, на территории индонезийского острова Ява произошло извержение вулкана Семеру, в результате которого есть много жертв. 17 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести, при этом из опасной зоны провели эвакуацию 3700 жителей.

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