На тихоокеанское государство Тонга обрушилось цунами, созданное подводным вулканом. Об этом сообщает новостное агентство BBC.

Извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай вызвало цунами в южной части Тихого океана. Извержение было слышно в Новой Зеландии и Австралии. По словам местных жителей, звук извержения огненной горы был похож на взрыв бомбы.

Отмечается, что столица Тонга, Сува, находится в 65 километрах от вулкана. Шлейфы вулканического дыма и пепла достигли высоты в 20 км. Во многих частях Тонга наблюдается почти полное отключение электричества, телефонных линий и интернет-услуг.

WOW. Absolutely insane video from a Fiji Broadcasting Corporation employee of the ongoing Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano eruption, which has caused a tsunami. https://t.co/58UCa6QmbO pic.twitter.com/EO0FnRLqVo