На территории индонезийского острова Ява произошел извержение вулкана Семеру, в результате которого есть много жертв. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Таким образом, 17 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести, при этом из опасной зоны провели эвакуацию 3700 жителей. Также извержение унесло жизни по меньшей мере 34 человека.

Отмечается, что власти страны рекомендуют не приближаться к вулкану Семеру на расстояние ближе 5 километров из-за загрязнения воздуха. Известно, что накануне огненная гора извергалась 3 раза и каждый раз в воздух выбрасывался столб пепла на высоту около километра.

Читайте также, на Канарских островах случилось масштабное извержение вулкана Кумбре Велья, вследствие чего свою работу приостановил международный аэропорт. В настоящее время на территории воздушных ворот проводится уборка пепла, который был выброшен из жерла огненной горы.

Кроме того, в Демократической республике Конго началось извержение одного из самых активных вулканов – Ньирагонго. Из-за этого более 100 человек погибли, вулкан Ньирагонго находится в провинции Северное Киву, из-за извержения в городе Гоме отключили электричество, а власти начали срочную эвакуацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.