А в Миколаєві щедрують навіть у транспорті. Там вийшов на маршрут святковий тролейбус. У ньому пасажирам співають, як давніх різдвяних пісень, так і сучасних. Чи впливає додаткова послуга на вартість квитка - наша Марина Михайловська проїхалася і перевірила.

Звичайний суботній день в Миколаєві: на зупинках велелюдно. Холодно. Люди пошвидше намагаються сісти в транспорт. Аж тут ...

Пасажири одразу впізнають мелодії і підспівують.

Раїса, жителька Миколаєва:

Я дуже щаслива, я їду на роботу. Попала в такий тролейбус. Дякую дітям, як дітки співають.

Тролейбус курсує за своїм звичним маршрутом. А просто в салоні ряджені створюють святкову атмосферу своїми співами.

Ганна Кочеган, студентка:

Щедрик-щедрик, Добрий вечір пане-господарю…Ця акція для того, щоб підтримувати українські традиції, їх поширювати, адже це важливо, щоб ці колядки звучали в усіх домах.

Студенти зізнаються, до перфомансу готувалися з особливим очікуванням. Продумали репертуар, костюми та декорації.

Софія Калюш, студентка:

Вчора цілий вечір ми вирізали янголят, дзвоники. Ангелики, гірлянди, Ісусик - це символи Різдва. Ми хочемо показати цінність цього свята.

Пасажири реагують по-різному, але більшість радіють святковому супроводу поїздки.

Лілія Анатоліївна, жителька Миколаєва:

У нас Николаев русскоязычный. Популяризация народных обычаев - это очень хорошо. Особенно в тролейбусе. Не увидишь в другом месте такого.

-Нам пасажири накидали грошей, навіть шоколадку.

Такі новорічні тролейбуси - візитівка Миколаєва - кажуть організатори. До різдвяних свят їх запускають вже восьмий рік поспіль.

Костянтин Ніконоров, заступник начальника тролейбусного депо:

Тролейбус рухається протягом 6 годин по маршруту 2 в Миколаєві. Люди відчули атмосферу Різдва, Нового року. Субота, вихідний, ну вирішили побалувати людей.

Роботу святкового тролейбуса анонсують зазделегідь, тож дехто спеціально відстежує його на карті, аби проїхатися. Виторг в такому транспорті стандартний. А кількість вдячних пасажирів - рекордна.