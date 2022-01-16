На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 6379 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период эпидемии в Украине заболели коронавирусом - 3 754 458 человек, выздоровели от болезни - 3 553 642, умерли - 98 283. А проведено ПЦР-тестирований - 17 168 201. Известно, что всего в сутки сделали- 43 701 тестирование на COVID-19. Методом ПЦР - 20 309, методом ИФА - 3 038 и экспресс-тестами на антиген - 20 354.

Отмечается, что наибольшее количество заражений выявили во Львовской области (625), Сумской области (455), Тернопольской области (397) и г. Киеве (403). При этом за 24 часа госпитализированы с коронавирусом - 1957 человек, умерли от болезни - 88, а выздоровели - 2 359.

Читайте также, уже в январе в Украине может начаться рост случаев коронавируса. Ухудшение эпидситуации уже наблюдается в двух областях, в настоящее время нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.

Кроме того, через 20 минут после того, как коронавирус попадает в воздух, он теряет 90% способности кого-то заразить. Уже в первые 5 секунд при небольшой влажности она падает на 54%, при этом температура воздуха неважна.

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