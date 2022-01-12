На территории Германии за минувшие сутки лабораторно подтвердили 80 430 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это является антирекордом с начала пандемии. Об этом сообщает новостное издание Reuters.

Прошлый максимум был зарегистрирован в ноябре 2021 года. Тогда в Германии выявили 76 тысяч заразившихся за сутки. Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Гамбурге - 10 539, в Бремене – 7 899, Кельне – 4 454 и Дюссельдорфе – 4 358. Самая масштабная возрастная группа заболевших - это пациенты от 35 до 59 лет.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирус был выявлен более чем у 7,66 млн человек. Летальных исходов сначала пандемии - 114,7 тысяч, из них 384 человека скончались за минувшие сутки.

Читайте также, в Индии пятый день подряд фиксируется рекордный рост случаев коронавирусной инфекции. За сутки, 25 апреля, на территории страны зафиксировали 349 691 инфицированного COVID-19. Таким образом за 72 часа было подтверждено более миллиона заболевших.

Кроме того, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, в Украине увеличились объемы тестирования и положительность тестов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.