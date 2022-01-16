На территории Украины из-за непогоды без электроснабжения остались 67 населенных пунктов в 5 регионах. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, по состоянию на утро 16 января, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) сработали системы автоматической защиты (ЛЭП), что и привело к отключению электроэнергии.

Отмечается, что настоящее время без света остаются населенные пункты в следующих регионах:

Житомирская область - 25;

Черниговская область - 20;

Сумская область - 12;

Киевская область - 9;

Донецкая область - 1.

Известно, что к восстановлению электроснабжения в пострадавших регионах были привлечены сотрудники аварийных бригад облэнерго.

Ранее мы писали, что в четверг, 13 января, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Сильный ветер охватит западные регионы, в результате непогоды пострадали восемь областей страны, где резко ухудшились погодные условия.

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