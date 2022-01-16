Опозиція знає, як врятувати провалений опалювальний сезон - Юрій Бойко [ Редактировать ]
На погоду українці змушені сподіватися і коли йдеться про тепло у їхніх квартирах. Адже підготовка до нинішнього опалювального сезону була фактично провалена, - вважають в опозиції. І пропонують шляхи виходу із цієї ситуації.
Енергетична криза - одна з основних проблем зараз. Уряд говорить, що ми спокійно пройдемо цей опалювальний сезон, але експерти прогнозують, що нам може не вистачити газу у сховищах. Як влада має розв'язати цю проблему?
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя":
Летом занимались политическими дебатами, а не подготовили достаточное количество ресурсов - газа и угля. И сегодня страна действительно находится... и висит на волоске. И полностью зависит от погоды, от колебаний. А решать сегодня надо однозначно, надо заключать прямой контракт на получение газа, дешевле, чем его сейчас закупают, надо восстанавливать собственные шахты и давать им деньги на модернизацию, заряжать новые лавы. И для того, чтобы они обеспечивали поставку угля, а не искать бегать по миру, выцарапывать этот уголь, где только можно. То есть заниматься тем, что должно государство - проявлять себя в сложной обстановке, восстанавливать энергетическую стабильность страны. Вот эта позиция, которую мы отстаиваем.
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