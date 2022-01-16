На погоду українці змушені сподіватися і коли йдеться про тепло у їхніх квартирах. Адже підготовка до нинішнього опалювального сезону була фактично провалена, - вважають в опозиції. І пропонують шляхи виходу із цієї ситуації.

Енергетична криза - одна з основних проблем зараз. Уряд говорить, що ми спокійно пройдемо цей опалювальний сезон, але експерти прогнозують, що нам може не вистачити газу у сховищах. Як влада має розв'язати цю проблему?

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя":