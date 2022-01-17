В Австрії запроваджують обов'язкову вакцинацію [ Редактировать ]
Обов'язкову вакцинацію запроваджують в Австрії. Отримати щеплення проти коронавірусу мусять усі громадяни, старші за 18-ть років - крім вагітних і тих, хто має протипоказання.
Новий закон набуде чинності 1-го лютого. Перевірки правоохоронці розпочнуть із 15-го березня. Нещепленим австрійцям загрожує штраф від 600 до 3600 євро.
В Австрії повністю вакцинували 73 з половиною відсотки людей.
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