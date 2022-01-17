В понедельник, 17 января, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил о первом случае заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" на полуострове.

В связи с этим оккупационная власть ввела ряд ограничений.

В Крыму зарегистрировали первый случай штамма "Омикрон". То есть мы находимся в зоне риска. В связи с этим нами приняты меры организационного характера.

По его словам, оккупационными властями было "принято решение" запретить проведение массовых мероприятий.

Также (проводить - ред.) совещания только в больших залах, масочный режим во всех учреждениях, без исключения.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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