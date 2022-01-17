В Харьковской области зафиксировали первые случаи штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщил глава областного департамента здравоохранения Максим Хаустов, пишет Kharkiv Today.

Штамм занимает почти половину обнаруженных новых заражений COVID в регионе.

Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон". 14 января мы направили 30 проб в Киев, уже есть результат. Сейчас примерно 40% - это штамм "Омикрон".

Он рассказал, что в настоящее время занятость коечного фонда в Харьковской области составляет почти 25%, а из-за обнаружения "Омикрона", начата подготовка медицинского персонала первичного, вторичного и третичного звена в области.

Она (подготовка - ред.) приблизительно неделю будет продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение с постковидными состояниями. Все это - чтобы усилить знания и новые требования для первичного звена, поскольку основной удар будет сначала на него, им нужны новые знания.

По его словам, койки с кислородом в опорных больницах области сейчас заняты на 19,4%. Однако ожидается установка новых кислородных станций.

Кислородные станции ожидаем где-то в феврале. Это будут поставки из Киева, они будут доставлены в регион. Далее будет производиться их установка. Фактически во всех больницах есть централизованный кислород, но это все будет усиливаться.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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