Меру пресечения Порошенко отложили: когда объявят решение [ Редактировать ]
Источник: Цензор.Нет
Печерский районный суд Киева не избрал сегодня, 17 января меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему президенту Петру Порошенко.
Решение огласят в среду, 19 января.
После четырех часов пребывания судьи в совещательной комнате представитель суда объявил, что решение о мере пресечения Порошенко решили отложить.
"Выход следственного судьи из совещательной комнаты для провозглашения решения состоится 19 января в 14 часов", - объявил представитель суда.
После этого судебное заседание было объявлено закрытым.
Напомним, Петр Порошенко вернулся в Украину утром 17 января. Под зданием суда весь день проходил митинг сторонников Порошенко, однако к вечеру их число значительно уменьшилось.
Прокуроры просят для Порошенко арест с возможностью залога в 1 млрд гривен.
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