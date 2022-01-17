Печерский районный суд Киева не избрал сегодня, 17 января меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему президенту Петру Порошенко.

Решение огласят в среду, 19 января.

После четырех часов пребывания судьи в совещательной комнате представитель суда объявил, что решение о мере пресечения Порошенко решили отложить.

"Выход следственного судьи из совещательной комнаты для провозглашения решения состоится 19 января в 14 часов", - объявил представитель суда.

После этого судебное заседание было объявлено закрытым.

Напомним, Петр Порошенко вернулся в Украину утром 17 января. Под зданием суда весь день проходил митинг сторонников Порошенко, однако к вечеру их число значительно уменьшилось.

Прокуроры просят для Порошенко арест с возможностью залога в 1 млрд гривен.

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