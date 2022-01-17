В понедельник, 17 января экс-президент Украины Петр Порошенко возвращается в Украину. В этот же день его ожидает суд об избрании меры пресечения по делу о госизмене и пособничестве террористам "ЛДНР".

Так, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из ОРДЛО.

Следствие ведется по ч.1 и ч.3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч.1 ст. 111 (государственная измена) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Подозрение лично вручить Порошенко не удалось, поскольку накануне он выехал за границу. Позже Порошенко заявил, что планирует вернуться в Киев 17 января и встретиться с генпрокурором. По информации адвокатов политика, его самолет приземлится в столичном аэропорту им. Сикорского в понедельник в 09:00.

6 января Печерский суд арестовал все имущество Петра Порошенко по делу о госизмене. Это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.

Порошенко могут арестовать с залогом в 1 млрд гривен. Офис генпрокурора подготовил ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Адвокат Игорь Головань заявил, что такое решение есть, но его "скрывают".

Слушание по делу начнется 17 января в 11:00.

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