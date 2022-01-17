Печерский районный суд Киева продолжает избирать меру пресечения бывшему президенту и народному депутату Петру Порошенко. Сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд гривен.

"Прошу применить в отношении Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в пределах срока досудебного расследования... определить подозреваемому залог в размере 1 млрд гривен", - сказал прокурор в суде.

Также сторона обвинения просит суд наложить на нардепа Порошенко определенные обязательства в случае внесения залога:

сдать свои паспорта;

носить электронный браслет;

прибывать по каждому требованию к прокурору или в суд;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения;

уведомлять прокурора и суд об изменении места жительства.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко избирают меру пресечения по делу о контрабанде угля с оккупированных территорий Донбасса.

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