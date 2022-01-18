Канадські провінції Квебек та Онтаріо накрив потужний снігопад. У Торонто насипало майже метровий білий покрив. Метеорологи назвали це "історичним штормом для міста".

Місцеві дороги у кучугурах, рух транспорту паралізовано. Люди відкопують свої автомобілі з-під снігу. Через негоду продовжили канікули в школах. Та чимало тамтешніх жителів радіють небувалим снігопадам.

С'юзі, місцева жителька:

Для нас так незвично бачити стільки снігу. Через хуртовину тут все зрівнялося. Тож чудова нагода покататися на лижах.

Марко Медейрос, місцевий житель: