Канадські провінції накрив потужний снігопад [ Редактировать ]
Канадські провінції Квебек та Онтаріо накрив потужний снігопад. У Торонто насипало майже метровий білий покрив. Метеорологи назвали це "історичним штормом для міста".
Місцеві дороги у кучугурах, рух транспорту паралізовано. Люди відкопують свої автомобілі з-під снігу. Через негоду продовжили канікули в школах. Та чимало тамтешніх жителів радіють небувалим снігопадам.
С'юзі, місцева жителька:
Для нас так незвично бачити стільки снігу. Через хуртовину тут все зрівнялося. Тож чудова нагода покататися на лижах.
Марко Медейрос, місцевий житель:
Я народився в Торонто. Скільки себе пам'ятаю, такі снігопади ми бачили не часто. Я справді тішуся, коли насипає стільки снігу.
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