Понад 4 млн людей відвідали новорічну локацію на Софійській площі [ Редактировать ]
Понад чотири мільйони киян та гостей столиці відвідали новорічну локацію на Софійській площі в Києві.
Нині головну ялинку країни розбирають. Нагадаю, новорічне містечко працювало з 18-го грудня.
Біля ялинки облаштували найбільший у Європі вертеп із фігурами Ісуса Христа, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, янголів та колядників.
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Охочі можуть висадити в ньому своє дерево, щоб наступної зими забрати його додому.
Мотузки, кола, плоти - основні засоби, завдяки яким можна допомогти людині, яка тоне. У критичній ситуації час іде на хвилини, особливо взимку.
Мотузки, кола, плоти - основні засоби, завдяки яким можна допомогти людині, яка тоне. У критичній ситуації час іде на хвилини, особливо взимку.
Мешканка Брюсселя Марлен взялася за лопату, аби спробувати зберегти свою першу живу різдвяну ялинку. Раніше вона прикрашала оселю штучними.