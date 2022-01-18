Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу. Об этом сообщает РАР.

Они обсудят ситуацию с безопасностью, а в частности, угрозы исходящие от России.

Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч заявил, что ситуация с безопасностью станет предметом разговора Зеленского и Дуды на встрече, которая состоится 20-21 января в польском городе Висла.

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Предыдущая встреча президентов Украины и Польши состоялась 20 декабря 2021 года на западе Украины в городе Гута. Тогда она прошла в формате Люблинского треугольника - с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.

Ранее Байден высказался об отношениях России и США.

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